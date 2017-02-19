Норвежская биатлонистка Хорн-Биркеланд завершит карьеру по окончании сезона
Бронзовый призер Сочи-2014 норвежская биатлонистка Фанни Велле-Странд Хорн-Биркеланд приняла решение уйти из большого спорта.
Об этом сообщает RT на русском.
Причиной такого решения 28-летней спортсменки стали недостаточно высокие результаты в текущем сезоне.
Напомним, на чемпионате мира-2016 в Холменколлене Хорн-Биркеланд стала чемпионкой в классической эстафете.
Сегодня в австрийском Хохфильцене завершается мировое первенство. Женский масс-старт выиграла немка Лаура Дальмайер. В 16:45 по Москве на дистанцию уйдут мужчины.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически