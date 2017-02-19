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Норвежская биатлонистка Хорн-Биркеланд завершит карьеру по окончании сезона

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бронзовый призер Сочи-2014 норвежская биатлонистка Фанни Велле-Странд Хорн-Биркеланд приняла решение уйти из большого спорта.

Об этом сообщает RT на русском

Причиной такого решения 28-летней спортсменки стали недостаточно высокие результаты в текущем сезоне.

Напомним, на чемпионате мира-2016 в Холменколлене Хорн-Биркеланд стала чемпионкой в классической эстафете.

Сегодня в австрийском Хохфильцене завершается мировое первенство. Женский масс-старт выиграла немка Лаура Дальмайер. В 16:45 по Москве на дистанцию уйдут мужчины.

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