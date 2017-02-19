Дэвид Култхард: Ферстаппен не лучше Риккардо, но и Риккардо не лучше Ферстаппена

Вице-чемпион мира Дэвид Култхард сравнил гонщиков «Ред Булла» австралийца Даниэля Риккардо и голландца Макса Ферстаппена.

«Я не рассматриваю их выступления как борьбу одного с другим. Безусловно, они соревнуются, но Макс не лучше Даниэля, и Даниэль не лучше Макса. Они оба исключительные.

В Формуле-1 все гонщики хорошие, но этого недостаточно. Нужно выдавать исключительные результаты. Даниэль уже показал свои прекрасные навыки в квалификациях и при обгонах, тогда как Макс поразил своей стабильностью гоночных выступлений и способностью противостоять напастям судьбы», – приводит Autosport.com.ru слова Култхарда.

Напомним, шотландец завершил свою карьеру в Формуле-1 именно в «Ред Булле», за который выступал в 2005-2008 годах.

Новый сезон стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии.