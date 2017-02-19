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Сергей Тарасов: Был уверен, что Россия победит в эстафете

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о вчерашней мужской эстафете.

- Сергей, предварительный итог ЧМ. Две медали в эстафетах, а вот в индивидуальных гонках пока…
- Ну есть еще один неплохой шанс у мужчин. Победой в эстафете реабилитировались, не за все, конечно. Хочется еще медалей. Посмотрим на масс-старт у мужчин. 

Победа в мужской эстафете породила такую эйфорию, как будто чемпионат мира по футболу выиграли.
- Это точно, - смеется Сергей Тарасов. – Почему-то нашим отдавали, в лучшем случае, третье место, но я был уверен, что наши будут бороться за первое место. Норвежцев я вообще в тройку не ставил, так и получилось. У немцев понимал, что Долль будет слабым звеном. У Франции тоже есть проблемные люди – по-моему, Дестье еще ни одной эстафеты хорошо не прошел. У нас самая ровная команда для эстафеты, равней не придумать.

Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4x7,5 км
1. Россия (Волков 1+1; Цветков 0+0; Бабиков 0+0; Шипулин 0+1) – 1:14.15,0 (0+3)
2. Франция (Беатрикс 0+0; Фийон-Майе 1+0; Дестье 3+0; М.Фуркад 0+0) – отставание 5,8 (0+4)
3. Австрия (Месотич 0+1; Эберхард 2+2; Эдер 1+2; Ландертингер 1+1) - +20,1 (0+10)
4. Германия (Лессер 0+0; Долль 1+3; Пайффер 2+1; Шемпп 1+0) – +29,6 (0+8)
5. Италия (Хофер 1+1; Виндиш 0+0; Монтелло 0+1; Бормолини 2+0) – +1.30,8 (0+5)
6. Украина (Прима 1+0; Семенов 0+0; Семаков 2+1; Пидручный 3+3) - +1.41,3 (0+10)

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