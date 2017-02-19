Макарайнен показала самую высокую скорость в масс-старте ЧМ-2017

Финка Кайса Макарайнен стала самой быстрой биатлонисткой в заключительной женской гонке чемпионата мира – масс-старте.

Благодаря скорости, несмотря на промах на первом рубеже, Макарайнен удалось завоевать медаль. На финишном круге она обогнала сразу несколько спортсменок среди которых была чешка Габриэла Соукалова.

Обо россиянки – Татьяна Акимова и Ирина Старых – отстали на лыжне от Макарайнен более, чем на минуту.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Масс-старт. Женщины. 12,5 км

Лыжный ход

1. Макарайнен (Финляндия) – 28.51,0

2. Экхофф (Норвегия) – +15.9

3. Грегорин (Словения) – +24,3

4. Коукалова (Чехия) – +24.9

5. Аймонье (Франция) – +28,7

6. Дальмайер (Германия) – +29,6

13. Домрачева (Белоруссия) – +1.05,5

15. Акимова (Россия) – +1.12,5

17. Старых (Россия) – +1.15,2