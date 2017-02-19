Макарайнен показала самую высокую скорость в масс-старте ЧМ-2017
Финка Кайса Макарайнен стала самой быстрой биатлонисткой в заключительной женской гонке чемпионата мира – масс-старте.
Благодаря скорости, несмотря на промах на первом рубеже, Макарайнен удалось завоевать медаль. На финишном круге она обогнала сразу несколько спортсменок среди которых была чешка Габриэла Соукалова.
Обо россиянки – Татьяна Акимова и Ирина Старых – отстали на лыжне от Макарайнен более, чем на минуту.
Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Лыжный ход
1. Макарайнен (Финляндия) – 28.51,0
2. Экхофф (Норвегия) – +15.9
3. Грегорин (Словения) – +24,3
4. Коукалова (Чехия) – +24.9
5. Аймонье (Франция) – +28,7
6. Дальмайер (Германия) – +29,6
13. Домрачева (Белоруссия) – +1.05,5
15. Акимова (Россия) – +1.12,5
17. Старых (Россия) – +1.15,2