Валерий Польховский: Важно, что в сборной России появился лидер – Старых

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление женской команды на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Понятно, что хотелось бы лучше. По окончании сезона тренерский совет сделает определенные выводы, скорректирует подготовку. При грамотной расстановке приоритетов можно будет побороться за медали на Олимпиаде. Почему нет?

Старых шаг сделала, она психологически устойчива, за ней другие девочки пойдут. Важно, что появился лидер, дальше должно пойти повеселее. Так что я думаю, что эта ситуация временная. Будет лидер, будет команда», – приводит «Р-Спорт» слова Польховского.

Напомним, в личных гонках российские биатлонистки не смогли завоевать медали. При этом Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете.