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«Ростов-Дон» нанес поражение «Уфе-Алисе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов-Дон» одержал победу над «Уфой-Алисой» (38:14) в матче женской суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, забившая восемь голов. По пять точных бросков нанесли Ксения Макеева и Ольга Черноиваненко.

«Ростов-Дон» одержал 16-ю победу и, не потеряв ни одного очка, продолжает лидировать в чемпионате.

Следующий матч лидеры турнира проведут 1 марта, когда примут «Кубань» в Ростове-на-Дону.

«Уфа-Алиса» постарается набрать первые в сезоне очки 22 февраля в матче с «Университетом» в Ижевске. 

Суперлига

Женщины

«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 14:38 (7:22)

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