«Бавария» поздравила Дальмайер с шестью медалями на чемпионате мира по биатлону (видео)
«Бавария» оригинально поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с блестящим выступлением на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
Полузащитник Хаби Алонсо и форвард Роберт Левандовски сняли шляпы перед спортсменкой, завоевавшей на турнире шесть медалей - пять золотых и одну серебряную.
Wir ziehen den Hut. 🎩 Was für ein Leistung, Laura #Dahlmeier. 6 Medaillen, 5 davon in Gold! 🥇 #Biathlon #Hochfilzen2017 pic.twitter.com/iFvjUjYyC3— FC Bayern München (@FCBayern) 19 февраля 2017 г.
Сегодня Лаура безошибочно отработала все четыре огневых рубежа в масс-старте, и на последнем круге она сумела опередить американку Сьюзан Данкли, которая также отстреляла без промахов.
Ранее Дальмайер в Хохфильцене выиграла четыре золотые медали (в смешанной и классической эстафетах, в пасьюте и в индивидуальной гонке), а также серебро в спринте.
Отметим, что Лаура Дальмайер - родом из Гармиш-Партенкирхена, альпийского пригорода Мюнхена. Ее личным тренером является Бернхард Крелль, ранее много лет работавший с другой титулованной баваркой - Магдаленой Нойнер.