«Бавария» поздравила Дальмайер с шестью медалями на чемпионате мира по биатлону (видео)

«Бавария» оригинально поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с блестящим выступлением на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Полузащитник Хаби Алонсо и форвард Роберт Левандовски сняли шляпы перед спортсменкой, завоевавшей на турнире шесть медалей - пять золотых и одну серебряную.

Сегодня Лаура безошибочно отработала все четыре огневых рубежа в масс-старте, и на последнем круге она сумела опередить американку Сьюзан Данкли, которая также отстреляла без промахов.

Ранее Дальмайер в Хохфильцене выиграла четыре золотые медали (в смешанной и классической эстафетах, в пасьюте и в индивидуальной гонке), а также серебро в спринте.

Отметим, что Лаура Дальмайер - родом из Гармиш-Партенкирхена, альпийского пригорода Мюнхена. Ее личным тренером является Бернхард Крелль, ранее много лет работавший с другой титулованной баваркой - Магдаленой Нойнер.









