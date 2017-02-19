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«Бавария» поздравила Дальмайер с шестью медалями на чемпионате мира по биатлону (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

«Бавария» оригинально поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с блестящим выступлением на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Полузащитник Хаби Алонсо и форвард Роберт Левандовски сняли шляпы перед спортсменкой, завоевавшей на турнире шесть медалей - пять золотых и одну серебряную.

Сегодня Лаура безошибочно отработала все четыре огневых рубежа в масс-старте, и на последнем круге она сумела опередить американку Сьюзан Данкли, которая также отстреляла без промахов.

Ранее Дальмайер в Хохфильцене выиграла четыре золотые медали (в смешанной и классической эстафетах, в пасьюте и в индивидуальной гонке), а также серебро в спринте.

Отметим, что Лаура Дальмайер - родом из Гармиш-Партенкирхена, альпийского пригорода Мюнхена. Ее личным тренером является Бернхард Крелль, ранее много лет работавший с другой титулованной баваркой - Магдаленой Нойнер.



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