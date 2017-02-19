«Вильярреал» с Черышевым обыграл «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» дома уступил «Вильярреалу» (0:1) в 23-м туре чемпионата Испании.
Единственный мяч перед самым финальным свистком забил игрок гостей Самуэль Кастильехо.
В составе «желтой субмарины» с первых минут на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев. На 29-й минуте он получил желтую карточку, а на 79-й был заменен.
Команда из Сан-Себастьяна с 41 очком по-прежнему занимает пятое место, ее сегодняшний соперник с 39 баллами - шестой.
В следующем туре «Реал Сосьедад» 24 февраля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» 26 февраля примет мадридский «Реал».
Матч
Реал Сосьедад - Вильярреал - 0:1 (0:0)
Голы
Кастильехо 90 (0:1).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Ойарсабаль (Конча, 79), Сурутуса, Ильярраменди, Прието (Каналес, 71), Навас, Хуанми (Орхильес, 66), Одриосола, Вела
Вильярреал: Асенхо, Марио, Мусаккио, Коста, Гонсалес А., Тригерос (Эрнандес, 46), дос Сантос (Сансоне, 68), Черышев (Кастильехо, 79), Сориано Б., Лопес, Бакамбу
Предупреждения:
Прието, 56; Навас, 90 - Черышев, 29; Марио, 49; Сориано Б., 71; Эрнандес, 71
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 февраля 14:00, Аноэта, Онлайн-трансляция