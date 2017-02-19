«Вильярреал» с Черышевым обыграл «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» дома уступил «Вильярреалу» (0:1) в 23-м туре чемпионата Испании.

Единственный мяч перед самым финальным свистком забил игрок гостей Самуэль Кастильехо.

В составе «желтой субмарины» с первых минут на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев. На 29-й минуте он получил желтую карточку, а на 79-й был заменен.

Команда из Сан-Себастьяна с 41 очком по-прежнему занимает пятое место, ее сегодняшний соперник с 39 баллами - шестой.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 24 февраля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» 26 февраля примет мадридский «Реал».