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Антонио Конте: Выход «Линкольн Сити» в 1/4 финала – потрясающее достижение для Кубка Англии

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о выходе в ¼ финала Кубка Англии клуба «Линкольн Сити», который выступает в пятом по силе английском дивизионе.

«Это потрясающее достижение как для самого клуба, так и для Кубка Англии в целом. В Италии подобное попросту невозможно.

Это лишний раз демонстрирует, что при наличии веры в свою работу и желания бороться возможно все. Я рад, что мы, выйдя в четвертьфинал, становимся частью этой невероятной истории», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Отметим, что «Линкольн Сити» стал первым с 1914 года клубом, не выступающим в четырех сильнейших английских дивизионах, который вышел в ¼ финала Кубка Англии.

Напомним, в субботу в 1/8 финала «Линкольн Сити» нанес поражение представителю премьер-лиги «Бернли» (1:0).

Жеребьевка ¼ финала пройдет в воскресенье на «Ивуд Парке» после матча «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в понедельник свой матч 1/8 финала проведет еще один представитель пятого дивизиона – «Саттон Юнайтед», который примет «Арсенал».

Матч

Бёрнли - Линкольн Сити - 0:1 (0:0)

Голы

Рэджетт 89 (0:1).

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

18 февраля 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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