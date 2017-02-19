Антонио Конте: Выход «Линкольн Сити» в 1/4 финала – потрясающее достижение для Кубка Англии
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте высказался о выходе в ¼ финала Кубка Англии клуба «Линкольн Сити»,
который выступает в пятом по силе английском дивизионе.
«Это потрясающее достижение как для самого клуба, так и для Кубка Англии в целом. В Италии подобное попросту невозможно.
Это лишний раз демонстрирует, что при наличии веры в свою работу и желания бороться возможно все. Я рад, что мы, выйдя в четвертьфинал, становимся частью этой невероятной истории», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
Отметим, что «Линкольн Сити» стал первым с 1914 года клубом, не выступающим в четырех сильнейших английских дивизионах, который вышел в ¼ финала Кубка Англии.
Напомним, в субботу в 1/8 финала «Линкольн Сити» нанес поражение представителю премьер-лиги «Бернли» (1:0).
Жеребьевка ¼ финала пройдет в воскресенье на «Ивуд Парке» после матча «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в понедельник свой матч 1/8 финала проведет еще один представитель пятого дивизиона – «Саттон Юнайтед», который примет «Арсенал».
Матч
Бёрнли - Линкольн Сити - 0:1 (0:0)
Голы
Рэджетт 89 (0:1).
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
18 февраля 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция