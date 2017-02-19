Льюис Хэмилтон: Новый болид «Мерседеса» выглядит как лодка

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился своим мнением о новом автомобиле команды.

В рамках нового регламента автомобили станут шире на 20 см. За время карьеры Хэмилтона это уже второе серьезное изменение регламента.

«В 2009-м нам с непривычки казалось, что автомобили выглядят ужасно. Но как только опробуешь новую машину в деле, то уже наоборот техника предыдущего поколения выглядит как-то не так. Думаю, в этот раз будет то же самое», - цитирует Хэмилтона Autosport

Новый автомобиль «Мерседеса» будет представлен публике в четверг.

«Он выглядит, как лодка. Он намного шире и длиннее, чем предыдущие модели. В 2007-м и 2008-м расстояние между топливным баком и задней осью было совсем коротким, сейчас же всё наоборот. Я уверен, что мы привыкнем к новшествам, а поклонникам особенно понравятся широкие шины», - добавил гонщик.