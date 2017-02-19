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Джорджио Петросян стал чемпионом W5 и другие результаты турнира Kitek в Москве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 февраля в Москве на площадке дворца спорта «Динамо Крылатское» прошёл большой вечер профессионального кикбоксинга W5 Гран-при КИТЭК. Главным событием турнира стал бой чемпиона мира по версии W5 Артема Пашпорина с легендой мирового кикбоксинга Джорджио Петросяном, который в этот вечер вышел в статусе претендента.

Пятираундовый бой стал свидетельством того, что Петросян по-прежнему лучший боец среднего веса, находится в прекрасной форме и способен подбирать ключи к самым непростым соперникам.

С первого раунда «Доктор» уверенно занял центр ринга и прессинговал российского чемпиона, пытаясь загнать его в угол и расстрелять ударами. Казалось, Артём двигается немного неуверенно, однако в первом раунде также было предположение, что это просто аккуратная разведка, и скоро чемпион пойдёт на штурм под мощную поддержку трибун. Петросян тем временем не стеснялся давить, шел на обострение, вставляя острые удары коленями по туловищу, и великолепно действовал на контратаках, демонстрируя фирменную оттяжку с последующим ударом левой рукой навстречу.

«Похоже, что Артем все же переоценил Джорджио, перегорел, зажался и мало атакует», — комментировал в третьем раунде поединок тренер Владислава Туйнова Андрей Чадин, который вместе со своим подопечным внимательно следил за действиями соперников в ринге.

К четвёртому раунду Артём как будто услышал эти слова, а заодно и подсказки своего угла, вспомнив, что вышел на бой в статусе чемпиона. Перестав стесняться, он начал проводить атаки и стал попадать. Оказалось, что с великим Джорджио Петросяном можно говорить на равных. Однако к этому времени «Доктор» уже слишком развил свой успех. Все острые выпады «Шпоры» были нивелированы за счёт ответных действий Джорджио, который, уверенно забрав первую половину боя, выиграл и весь бой единогласным решением. Это была яркая оппозиция, но сложилось впеатление, что оба бойца могли сделать в поединке больше. Пока «Шпора» привыкал в ринге к статусности оппонента, Петросян тоже не торопился форсировать события, демонстрируя, что, несмотря на высочайший уровень мастерства, он менее всего склонен недооценивать соперника.

Бой Пашпорина против Петросяна оставил отчетливое ощущение, что далеко не все было сказано между соперниками, и очень хочется увидеть продолжение их увлекательного спора.

В основной программе турнира зрители увидели еще два титульных поединка.

Список чемпионов мира по версии W5 обновился в категории до 61 кг, после того, как россиянин Тимур Надров сенсационно и в агрессивной манере нокаутировал Серджио Вилзена во втором раунде, продемонстрировав сокрушительную мощь и скорость ударов руками.

Александр Стецуренко защитил свой титул чемпиона мира по версии W5 в весе до 81 кг, проведя яркий пятираундовый бой против знаменитого представителя Словакии Владимира Идрани.

Владислав Туйнов взорвал трибуны своим блиц-поединком против Али Чакира из Турции. Убедительная победа Владислава Туйнова и яркий старт года для чемпиона Европы по версии W5.

Станислав Казанцев с самого начала выглядел предпочтительнее и мощнее своего соперника из Сербии Марко Адамовича.

Известный чеченский боец Турпал Токаев, представляющий цвета клуба «Ахмат», провел техничный поединок против представителя Франции Абдармана Кулибали.

В послужном списке Рашида Салихова зафиксировано первое поражение на ринге W5, которое, по единогласному решению судей, ему нанёс белорус Максим Сподаренко.

Ивану Семиглядову удалось расколоть «Кремень» Руслана Атаева, хотя изначально он вынужден был отступать и работать вторым номером. Хороший старт для яркого представителя Федерации кикбоксинга России, который показал, что может выступать против самых разных соперников.

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