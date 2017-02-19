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Русский хакер взломал матчмейкинг Counter-Strike: Global Offensive

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Некий русский хакер взломал матчмейкинг Counter-Strike: Global Offensive с помощью программы, которая при поиске игры заполняет лобби ботами.

Боты также отправляют в чат многочисленные сообщения, в котором призывают не играть в CS:GO. Если игрок добавит бота в друзья, то получит VAC-бан. Valave уже знает об этом и пытается предпринять меры.

Пользователи сообщили, что для решения этой проблемы нужно включить опцию «друзьям требуются приглашения» в настройках клиента CS:GO.

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