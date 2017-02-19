Анатолий Токов: Я очень рад, что принял участие в турнире Bellator и одержал победу

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов поделился своим комментарием после победы над американцем Франциско Франце на турнире Bellator 172.

«Франциско - достойный соперник, очень редко встречаются бойцы, которые так хорошо работают в партере. Он чуть не отломал мне руку в первом раунде. Но главное – победа! Конечно, еще есть над чем работать. Хочу поблагодарить Федора Емельяненко! Если бы не он, меня бы здесь не было. Спасибо тренерам и всей команде FedorTeam, все помогали готовиться. Большое спасибо Курилову Денису Александровичу, он всегда знает как поддержать и делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Отдельное спасибо моей семье за поддержку и терпение. Со мной очень сложно, когда идут большие нагрузки, и я гоняю вес. Очень скучаю и скоро вернусь домой», - сказал Токов.

Напомним, Токов победил Франца техническим нокаутом во втором раунде.