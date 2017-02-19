ЦСКА назвал состав на матч с «Сарпсборгом»
Московский ЦСКА обнародовал стартовый
состав на товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08».
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий,
Миланов, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Оланаре.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Гордюшенко, Кучаев, Тошич, Ионов, Витиньо.
Матч начнется в 18:00 по Москве.
Наш состав на товарищеский матч с Сарпсборгом! Витиньо начнёт игру в запасе. Будем ждать его на замену #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/bdz1q3ndNW— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 февраля 2017 г.
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