«Локомотив» может пополниться защитником сборной Чили
Защитник чилийского клуба «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может перейти в аренду в московский «Локомотив», сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.
По его словам, «Локомотив» предлагает чилийскому клубу отдать 22-летнего игрока в аренду до 1 июня с правом последующего выкупа.
«Локомотив» предложил чилийцам €350 тыс. за аренду Марипана до лета. Затем московский клуб сможет выкупить защитника за €2 млн €150 тыс.», - сказал источник.
В этом сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол. В составе этого клуба защитник дважды становился чемпионом Чили и один раз выигрывал Суперкубок страны. В январе чилиец дебютировал в составе национальной команды своей страны.
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