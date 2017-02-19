«Интер» вырвал победу в матче с «Болоньей»
Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Интера».
Единственный мяч на 81-й минуте забил Габриэл. «Интер»
набрал 48 очков и идет четвертым в серии А. У «Болоньи» 27 очков и 14-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
25-й тур
Матч
Голы
Габриэл 81 (0:1).
Состав
Болонья: да Коста, Масина, Мбайе (Крафт, 65), Торосидис, Ойконому, Пулгар (Ди Франческо, 83), Верди, Надь (Таидер, 69), Джемаили, Крейчи
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Мурильо (Ансальди, 55), Миранда, Гальярдини, Медель, Кандрева (Банега, 74), Перишич, Мариу, Паласио (Габриэл, 75), Эдер
Предупреждения:
Торосидис, 85 - Миранда, 67; Габриэл, 82; Д'Амброзио, 88; Банега, 90
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
19 февраля 14:30, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция