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«Интер» вырвал победу в матче с «Болоньей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Интера».

Единственный мяч на 81-й минуте забил Габриэл. «Интер» набрал 48 очков и идет четвертым в серии А. У «Болоньи» 27 очков и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

Матч

Болонья - Интер - 0:1 (0:0)

Голы

Габриэл 81 (0:1).

Состав

Болонья: да Коста, Масина, Мбайе (Крафт, 65), Торосидис, Ойконому, Пулгар (Ди Франческо, 83), Верди, Надь (Таидер, 69), Джемаили, Крейчи

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Мурильо (Ансальди, 55), Миранда, Гальярдини, Медель, Кандрева (Банега, 74), Перишич, Мариу, Паласио (Габриэл, 75), Эдер

Предупреждения:

Торосидис, 85 - Миранда, 67; Габриэл, 82; Д'Амброзио, 88; Банега, 90

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

19 февраля 14:30, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

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