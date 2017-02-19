Макарайнен может завершить карьеру в конце нынешнего сезона
Финская биатлонистка Кайса Макарайнен не исключает, что
завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
«В следующем
сезоне не будет чемпионата мира, только Олимпиада, а это совершенно
другая работа и подготовка. Не знаю, продолжу ли тренировки.
Сейчас для меня идеальный момент для того, чтобы завершить карьеру, завоевав
медаль на ЧМ», - цитирует Макарайнен «Матч ТВ».
Напомним, что сегодня
на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия) Макарайнен завоевала бронзовую
медаль. Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически