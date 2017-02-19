Макарайнен может завершить карьеру в конце нынешнего сезона

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен не исключает, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

«В следующем сезоне не будет чемпионата мира, только Олимпиада, а это совершенно другая работа и подготовка. Не знаю, продолжу ли тренировки. Сейчас для меня идеальный момент для того, чтобы завершить карьеру, завоевав медаль на ЧМ», - цитирует Макарайнен «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия) Макарайнен завоевала бронзовую медаль. Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.