«Новосибирск» выиграл Кубок России

Баскетболисты «Новосибирска» взяли верх над «Сахалином» в финале Кубка России-2016/17.

Встреча, состоявшаяся сегодня в Екатеринбурге, завершилась со счетом 69:67 (17:18, 17:14, 17:21, 18:14). В составе победителей самым результативным стал Александр Лавников, набравший 16 очков. Команде из Южно-Сахалинска 20 очков принес Драмир Зибиров.

Ранее в матче за третье место пермская «Парма» обыграла ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды - 65:55.