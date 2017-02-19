Хиршер завоевал золото в специальном слаломе на чемпионате мира, Хорошилов – пятый
На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования по специальному
слалому у мужчин. Победу одержал австрийский спортсмен Марсель Хиршер.
Второе место занял еще один австриец Мануэль Феллер. Бронза в активе немца Феликса
Нойройтера. Лучший из россиян Александр Хорошилов занял пятое место.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
Санкт-Мориц (Швейцария)
Мужчины. Слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) 1.34,75
2. Мануэль Феллер (Австрия) 1.35,43
3. Феликс Нойройтер (Германия) 1.35,68…
5. Александр Хорошилов (Россия) 1.35,90…
29. Александр Андриенко (Россия) 1.39,38.
Павел Трихичев (Россия) не
финишировал
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