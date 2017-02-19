Полузащитник «Анжи» Газимагомедов перешел в «Армавир»

Полузащитник «Анжи» Анвар Газимагомедов подписал контракт с «Армавиром», который выступает в зоне «Юг» ПФЛ.

28-летний хавбек выступал в махачкалинской команде с 2014 года и за это время сыграл в 27 матчах. В этом сезоне Газимагомед принял участие в семи встречах.

«Футбольный клуб «Анжи» благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов», - сообщается на официальном сайте «Анжи».

Таблица трансферов РФПЛ