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Защитник «Реала» Начо был заменен в матче с «Эспаньолом» из-за проблем с дыханием

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Начо (Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас) в матче чемпионат Испании с «Эспаньолом» (2:0) был заменен. Стало известно, с чем была связана эта замена.

Как сообщает  Marca, у футболиста возникли трудности с дыханием. Из-за проблем с диафрагмой ему было трудно дышать. В связи с этим вместо него на поле вышел Марсело. Планируется, что завтра игрок вновь будет тренироваться вместе с командой.

В текущем сезоне 27-летний Начо провел 22 матча за «Реал» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Матч

Реал - Эспаньол - 2:0 (1:0)

Голы

Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).

Состав

Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено

Предупреждения:

Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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