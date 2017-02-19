Защитник «Реала» Начо был заменен в матче с «Эспаньолом» из-за проблем с дыханием
Защитник мадридского «Реала»
Начо (Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас) в матче чемпионат Испании с «Эспаньолом»
(2:0) был заменен. Стало известно, с чем была связана эта замена.
Как сообщает Marca, у футболиста возникли трудности с
дыханием. Из-за проблем с диафрагмой ему было трудно дышать. В связи с этим вместо
него на поле вышел Марсело. Планируется, что завтра игрок вновь будет
тренироваться вместе с командой.
В текущем сезоне 27-летний Начо провел 22 матча за «Реал» и забил один мяч при двух голевых передачах.
Матч
Голы
Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).
Состав
Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено
Предупреждения:
Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция