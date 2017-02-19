Защитник «Реала» Начо был заменен в матче с «Эспаньолом» из-за проблем с дыханием

Защитник мадридского «Реала» Начо (Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас) в матче чемпионат Испании с «Эспаньолом» (2:0) был заменен. Стало известно, с чем была связана эта замена.

Как сообщает Marca, у футболиста возникли трудности с дыханием. Из-за проблем с диафрагмой ему было трудно дышать. В связи с этим вместо него на поле вышел Марсело. Планируется, что завтра игрок вновь будет тренироваться вместе с командой.

В текущем сезоне 27-летний Начо провел 22 матча за «Реал» и забил один мяч при двух голевых передачах.