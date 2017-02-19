Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира, Шипулин - четвертый

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Вопрос дня: кто победит в Антхольце – Фуркад, Шипулин или Шемпп? Сегодняшняя инидвидуалка, вероятно, поможет ответить на один из любопытнейших вопросов биатлона.

Шипулин занимает третье место в общем зачете КМ после этапа в Рупольдинге Россиянин Антон Шипулин занимает третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону после пятого этапа в немецком Рупольдинге.

Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира Российский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.

Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезоне Масс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.

Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмой На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.

Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжи Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.

Фуркад выиграл масс-старт в Нове Место, Шемпп - второй, Бабиков - третий Француз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.

Мартен Фуркад: Шемпп – мой главный соперник. А Шипулина оцениваю также, как норвежцев 10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад рассказал о том, кого он считает своим главным соперником в новом сезоне.

Пули Шипулина, страхи Гараничева и сюрпризы от женской сборной Гид «Советского спорта» по новому биатлонному сезону.

Симон Шемпп: Последний раз брал винтовку на этапе в Ханты-Мансийске Двукратный чемпион мира Симон Шемпп рассказал о подготовке к «Гонке чемпионов» в Тюмени.

Белов, Легков, Пеллегрино и Нортуг примут участие в «Гонке чемпионов» Стал известен окончательный состав лыжников и биатлонистов, которые выступят в «Гонке чемпионов»-2016 в Тюмени, сообщает официальная страница соревнований «Вконтакте».

Стали известны все участники «Гонки чемпионов» в Тюмени Стал известен окончательный состав всех участников «Гонки чемпионов». В него вошли по десять мужчин и женщин, представляющих девять стран.

Симон Шемпп: За 200 метров до финиша я понял, что гонка будет за мной Немецкий биатлонист Симон Шемпп прокомментировал свою победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Йоханнес Бе опередил Шипулина в общем зачете Кубка мира После гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске Антон Шипулин уступил второе место в общем зачете Кубка мира.

Шемпп выиграл гонку преследования в Ханты-Мансийске, Гараничев – 14-й Немец Симон Шемпп стал победителем гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске.

Симон Шемпп: После финиша думал, что выиграю Немецкий биатлонист Симон Шемпп поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске (Россия). Напомним, что он занял второе место.

Эберхард выиграл спринт в Ханты-Мансийске, Слепов – 23-й На этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске (Россия) состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал австриец Джулиан Эберхард.