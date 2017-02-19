Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира, Шипулин - четвертый
На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился
мужской масс-старт. Победу одержал немец Симон Шемпп.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Мужчины.
Масс-старт
15 км
1. Симон Шемпп (Германия) 35.38,3
2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 9,0
3. Симон Эдер (Австрия) + 10,1
4. Антон Шипулин (Россия) +25,3
5. Мартен Фуркад (Франция) + 31,3
6. Лоуэлл Бэйли (США) + 33,5
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
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