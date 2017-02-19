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Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира, Шипулин - четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился мужской масс-старт. Победу одержал немец Симон Шемпп.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины.

Масс-старт

15 км 

1. Симон Шемпп (Германия) 35.38,3 

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 9,0

3. Симон Эдер (Австрия) + 10,1

4. Антон Шипулин (Россия) +25,3

5. Мартен Фуркад (Франция) + 31,3 

6. Лоуэлл Бэйли (США) + 33,5

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

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