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«Фенербахче» после проигрыша «Краснодару» сыграл вничью в чемпионате Турции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Фенербахче», соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы, сыграл вничью с «Касымпашой» в домашней встрече 21-го тура чемпионата Турции (0:0).

Клуб из Стамбула после 21 тура занимает четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, в четверг «Краснодар» дома взял верх над «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

Ответная игра пройдет 22 февраля.

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