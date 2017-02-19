«Фенербахче» после проигрыша «Краснодару» сыграл вничью в чемпионате Турции
«Фенербахче», соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы, сыграл вничью с «Касымпашой» в домашней встрече 21-го тура чемпионата Турции (0:0).
Клуб из Стамбула после 21 тура занимает четвертое место в турнирной таблице.
Напомним, в четверг «Краснодар» дома взял верх над «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0).
Ответная игра пройдет 22 февраля.
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