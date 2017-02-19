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Ринат Билялетдинов: В юрмальский «Спартак» не тороплюсь, скоро там сменится владелец

Источник:  ТАССКомментарии

Российский тренер Ринат Билялетдинов пояснил, почему затягиваются его переговоры со «Спартаком» из Юрмалы.

«Было предложение возглавить команду, но с оговорками о смене владельца клуба. Сами понимаете, новое руководство по- другому может смотреть на игроков и тренерский штаб, поэтому мы пока не торопимся. Где-то до конца февраля должны определиться, потому что совсем скоро начинается сезон, но присоединиться к команде никогда не поздно», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

В сезоне-2016 «Спартак» стал чемпионом Латвии. Новый сезон стартует в марте.




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