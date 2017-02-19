Россия стала победителем «Кубка Легенд», разгромив в финале сборную Германии

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Россия пробилась в финал «Кубка легенд», разгромив Германию. Титов и Аленичев отметились голами Сборная России обыграла команду Германии и пробилась в финал ветеранского турнира «Кубок легенд имени Константина Еременко», который проходит в эти дни в Москве.

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Сборная России разгромила сборную звезд футбола на Кубке легенд Матч ветеранского турнира «Кубок легенд» между сборными России и сборной звезд футбола завершился убедительной победой россиян. Итоговый счет матча – 10:2 в пользу сборной России.

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