Россия стала победителем «Кубка Легенд», разгромив в финале сборную Германии
Финальный матч ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве
между сборными России и Германии завершился убедительной победой российской
команды. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу сборной России.
У россиян дубль в этом матче сделал Алексей Смертин. Также
отличились Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев,
Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин. Отметим, что
Смертин был признан лучшим игроком турнира.
«Кубок легенд»
Москва (Россия)
Финал
Россия — Германия — 8:2
Голы в составе сборной России: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов,
Зырянов, Алдонин.
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