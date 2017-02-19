Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Блэкберн- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Барселона- : -Леганес
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия стала победителем «Кубка Легенд», разгромив в финале сборную Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве между сборными России и Германии завершился убедительной победой российской команды. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу сборной России.

У россиян дубль в этом матче сделал Алексей Смертин. Также отличились  Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин. Отметим, что Смертин был признан лучшим игроком турнира.

«Кубок легенд»

Москва (Россия)

Финал

Россия — Германия — 8:2

Голы в составе сборной России: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России вышла в финал «Кубка Легенд» благодаря хет-трикам Аленичева и КарпинаСборная России вышла в финал ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве. Во втором матче на турнире россияне разгромили команду «Звезд футбола».Карпин, Аленичев и Титов сыграют за сборную России на Кубке легендБывший тренер «Спартака» Валерий Карпин сыграет в составе российской сборной на международном футбольном турнире «Кубок Легенд».Сборная России сыграет с Голландией и Звездами футбола в одной группе на Кубке легендКак сообщает официальный сайт Кубка легенд, борная легенд России сыграет командами Нидерландов и Звезд футбола на групповом этапе турнира имени Константина Еременко 2017 года.Мастер-класс от Аленичева. Как сборная России победила Францию во главе с ЖюлиМастер-класс от Аленичева. Как сборная России победила Францию во главе с ЖюлиСборная России в финале «Кубка Легенд» уверенно обыграла Францию во главе со звездным Людовиком Жюли.Дмитрий Аленичев: Буду звать Тотти на «Кубок Легенд»Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итоги «Кубка Легенд», на котором сборная России вместе с Аленичевым обыграла команду Франции в финале турнира со счетом 15:8.Владимир Стогниенко: Убежден, что «Ювентус» даст бой «Баварии» в Лиге чемпионовКомментатор «Матч ТВ» Владимир Стогниенко высказал свое мнение о шансах «Ювентуса» в Лиге чемпионов против «Баварии».Владимир Стогниенко: У французов на «Кубке Легенд» была очень хорошая команда, ждал от них большегоКомментатор «Матч ТВ» Владимир Стогниенко прокомментировал итоги «Кубка Легенд», который прошел в Москве и завершился победой сборной России. В финале российская команда обыграла команду Франции со счетом 15:8.Титов и Аленичев против Жюли. В воскресенье на «Кубке легенд» – суперматчТитов и Аленичев против Жюли. В воскресенье на «Кубке легенд» – суперматчПервый день «Кубка легенд» в Москве порадовал вдвойне: победами сборной России и искренностью борьбы на поле.Россия пробилась в финал «Кубка легенд», разгромив Германию. Титов и Аленичев отметились голамиСборная России обыграла команду Германии и пробилась в финал ветеранского турнира «Кубок легенд имени Константина Еременко», который проходит в эти дни в Москве.Егор Титов: Нам с Аленичевым на «Кубке легенд» все знакомо, а Головской и Зырянов пока стесняютсяЧлен сборной России на «Кубке легенд» Егор Титов поделился впечатлениями от турнира.Дмитрий Аленичев: Сержиньо, Дафф и Литманен в порядкеГлавный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от старта «Кубка» Легенд». В первой игре турнира сборной России вместе с Аленичевым победила сборную звезд мира со счетом 10:2.Сборная России разгромила сборную звезд футбола на Кубке легендМатч ветеранского турнира «Кубок легенд» между сборными России и сборной звезд футбола завершился убедительной победой россиян. Итоговый счет матча – 10:2 в пользу сборной России.Аленичев и Титов против сборной мира. Кто сыграет на «Кубке легенд»Аленичев и Титов против сборной мира. Кто сыграет на «Кубке легенд»В эти выходные в Москве в восьмой раз состоится «Кубок легенд».Егор Титов: У Аленичева и я бы сейчас вышел и сыгралЕгор Титов: У Аленичева и я бы сейчас вышел и сыгралВ субботу на Кубке легенд сборная России одержала две победы, а участники и гости обсуждали возможную аренду Артема Дзюбы в «Арсенал», календарь РФПЛ и даже увольнение Валерия Карпина из «Мальорки».«Без Жени мы бы немцев вряд ли обыграли». Дебют Алдонина, дриблинг Тольдо и другие сюжеты Кубка легенд«Без Жени мы бы немцев вряд ли обыграли». Дебют Алдонина, дриблинг Тольдо и другие сюжеты Кубка легендРепортаж Sovsport.ru с первого дня Кубка легенд, где сборная России едва не проиграла, а спартаковцы с удовольствием вспоминали прошлое.Фредди Бобич: Карпин — отличный тренер, он хорошо работал в «Мальорке»Спортивный директор «Штутгарта», игрок сборной Германии на «Кубке легенд» Фредди Бабич поделился своим мнением о Валерии Карпине, отправленном недавно в отставку с поста главного тренера «Мальорка».Дмитрий Аленичев: С календарем бардак: четыре-пять игр подряд дома или на выездеГлавный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев подверг критике составленный календарь РФПЛ.Россия обыграла Голландию и вышла в финал Кубка ЛегендМатч ветеранского турнира Кубок Легенд между сборными России и Голландии завершился победой российской команды. Итоговый счет – 8:4 в пользу сборной России.Александр Ширко: Эмоции на «Кубке легенд» появляются, но в футболе работать пока не хочетсяБывший нападающий «Спартака», игрок сборной России на «Кубке легенд» Александр Ширко поделился впечатлениями от турнира.Россия обыграла Германию на Кубке ЛегендРоссия обыграла Германию на Кубке ЛегендМатч ветеранского турнира Кубок Легенд в Москве между сборными России и Германии завершился победой россиян. Итоговый счет - 7:6 в пользу российских ветеранов.
Главные новости
Футбол
Хет-трик Кейна в матче с «Фулхэмом» вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол
«Наполи» обыграл «Кьево» и поднялся на второе место в серии А
Биатлон
Сборная России стала пятой в общем зачете чемпионата мира
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Несколько российских легкоатлетов завтра вернут олимпийские медали
Футбол
Ринат Билялетдинов: Будущее Динияра? Он сам разберется
Хоккей
Усть-каменогорское «Торпедо» выиграло регулярный чемпионат ВХЛ
Футбол
Россия стала победителем «Кубка Легенд», разгромив в финале сборную Германии
Футбол
«Фенербахче» после проигрыша «Краснодару» сыграл вничью в чемпионате Турции
Биатлон
Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира, Шипулин - четвертый
Футбол
Полузащитник «Анжи» Газимагомедов перешел в «Армавир»
все новости