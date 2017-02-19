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Ринат Билялетдинов: Будущее Динияра? Он сам разберется

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ринат Билялетдинов поделился мнением о дальнейшей карьере сына Динияра, который не полетел на третий сбор казанского «Рубина».

- Будущее Динияра? Он не маленький, сам разберется, - сказал Ринат Билялетдинов корреспонденту «Советского спорта».

- Что скажете о своей карьере? Есть ли варианты с трудоустройством?
- Пока конкретики нет. Все, что появляется в СМИ – неофициальная информация, основанная на моих встречах, беседах и каких-то переговорах с клубами.

Напомним, последним местом работы Рината Билялетдинова был «Рубин». В сентябре 2015 года тренер покинул казанский клуб, команду до конца сезона возглавил Валерий Чалов.

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