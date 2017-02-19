Дмитрий Шляхтин: Несколько российских легкоатлетов завтра вернут олимпийские медали

Завтра несколько российских легкоатлетов завтра вернут олимпийские медали, которые они обязаны вернуть из-за дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

«Завтра сдадут, фамилии узнаете тоже завтра», - приводит слова Шляхтина ТАСС.

По информации ТАСС, по состоянию на вечер воскресенья готовы вернуть медали Наталья Антюх и Александра Федорива. Они лишились медалей из-за дисквалификации за допинг своих партнеров по эстафете.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов российские легкоатлеты должны вернуть 23 медали. На данный момент медаль вернул только бегун Антон Кокорин.