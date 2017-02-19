Олег Тактаров: Отказался играть русского, который уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет

Бывший боец UFC Олег Тактаров заявил, что он отказался от роли в голливудском кино. Он утверждает, что ему предлагали роль российского сепаратиста, уничтожавшего украинцев.

«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению» из Голливуда. Роман (имя героя фильма) с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один остался и, думаю, всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел.

P.S. Надеюсь, судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это... Лучше голодать», - написал Тактаров на своей странице в Facebook.