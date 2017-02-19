Хет-трик Кейна в матче с «Фулхэмом» вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал Кубка Англии
«Фулхэм» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 1/8 финала Кубка Англии.
Счет на 16-й минуте забил нападающий гостей Харри Кейн. Он же во втором тайме забил еще два мяча (51-я и 73-я).
Соперник «шпор» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.
Матч
Фулхэм - Тоттенхэм - 0:3 (0:1)
Голы
Кейн 16 (0:1). Кейн 51 (0:2). Кейн 73 (0:3).
Место и дата
19 февраля 17:00, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция
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