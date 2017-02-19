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Хет-трик Кейна в матче с «Фулхэмом» вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Фулхэм» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 1/8 финала Кубка Англии.

Счет на 16-й минуте забил нападающий гостей Харри Кейн. Он же во втором тайме забил еще два мяча (51-я и 73-я).

Соперник «шпор» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.

Матч

Фулхэм - Тоттенхэм - 0:3 (0:1)

Голы

Кейн 16 (0:1). Кейн 51 (0:2). Кейн 73 (0:3).

Место и дата

19 февраля 17:00, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция

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