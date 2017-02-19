«Наполи» обыграл «Кьево» и поднялся на второе место в серии А

«Кьево» дома уступил «Наполи» (1:3) в 25-м туре чемпионата Италии.

У гостей отличились Лоренцо Инсинье (31-я минута), Марек Гамшик (38-я) и Петр Зелиньски (58-я), у хозяев поля - Риккардо Меджорини (72-я).

Неаполитанцы с 54 очками поднялись на второе место, сместив с него «Рому» (53), но у римлян в запасе домашний матч с «Торино». Команда из Вероны с 32 баллами - на 11-й строчке.

В следующем туре «Наполи» 25 февраля примет «Аталанту», а «Кьево» днем позже сыграет дома с «Пескарой».