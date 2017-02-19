«Наполи» обыграл «Кьево» и поднялся на второе место в серии А
«Кьево» дома уступил «Наполи» (1:3) в 25-м туре чемпионата Италии.
У гостей отличились Лоренцо Инсинье (31-я минута), Марек Гамшик (38-я) и Петр Зелиньски (58-я), у хозяев поля - Риккардо Меджорини (72-я).
Неаполитанцы с 54 очками поднялись на второе место, сместив с него «Рому» (53), но у римлян в запасе домашний матч с «Торино». Команда из Вероны с 32 баллами - на 11-й строчке.
В следующем туре «Наполи» 25 февраля примет «Аталанту», а «Кьево» днем позже сыграет дома с «Пескарой».
Матч
Голы
Инсинье 31 (0:1). Гамшик 38 (0:2). Зелински 58 (0:3). Меджорини 72 (1:3).
Состав
Кьево: Соррентино, Гамберини, Качиаторе, Сполли, Бирса, Радованович (Меджорини, 16), Иско, Гобби, Хетемай, Кастро (де Гузман, 63), Инглезе (Гакпе, 71)
Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Максимович, Гулам, Аллан (Зелински, 42), Жоржиньо, Гамшик, Инсинье (Джаккерини, 79), Кальехон, Паволетти (Милик, 71)
Предупреждения:
Качиаторе, 54 - нет
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
19 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция