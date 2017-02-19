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«Наполи» обыграл «Кьево» и поднялся на второе место в серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кьево» дома уступил «Наполи» (1:3) в 25-м туре чемпионата Италии.

У гостей отличились Лоренцо Инсинье (31-я минута), Марек Гамшик (38-я) и Петр Зелиньски (58-я), у хозяев поля - Риккардо Меджорини (72-я).

Неаполитанцы с 54 очками поднялись на второе место, сместив с него «Рому» (53), но у римлян в запасе домашний матч с «Торино». Команда из Вероны с 32 баллами - на 11-й строчке.

В следующем туре «Наполи» 25 февраля примет «Аталанту», а «Кьево» днем позже сыграет дома с «Пескарой».

Матч

Кьево - Наполи - 1:3 (0:2)

Голы

Инсинье 31 (0:1). Гамшик 38 (0:2). Зелински 58 (0:3). Меджорини 72 (1:3).

Состав

Кьево: Соррентино, Гамберини, Качиаторе, Сполли, Бирса, Радованович (Меджорини, 16), Иско, Гобби, Хетемай, Кастро (де Гузман, 63), Инглезе (Гакпе, 71)

Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Максимович, Гулам, Аллан (Зелински, 42), Жоржиньо, Гамшик, Инсинье (Джаккерини, 79), Кальехон, Паволетти (Милик, 71)

Предупреждения:

Качиаторе, 54 - нет

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

19 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

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