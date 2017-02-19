Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Блэкберн1 : 1Манчестер Юнайтед
Футбол  Барселона- : -Леганес
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Боруссия» из Менхенгладбаха дома уступила команде РБ «Лейпциг» (1:2) в 21-м туре чемпионата Германии.

Счет на 31-й минуте открыл нападающий гостей Эмиль Форсберг.

В конце первого тайма хозяева поля имели шанс восстановить равенство, но Торган Азар не реализовал пенальти. Во второй половине Тимо Вернер удвоил преимущество «Лейпцига». В конце встречи Янник Вестергор отыграл один мяч.

Команда Ральфа Хазенхюттля с 45 очками по-прежнему занимает второе место, на пять баллов отставая от «Баварии». Ее сегодняшний соперник с 26 очками на данный момент - на 10-й строчке.

В следующем туре «Лейпциг» 25 февраля примет «Кельн»,  а «Боруссия» днем позже встретится на выезде с «Ингольштадтом».

Матч

Боруссия М - РБ Лейпциг - 1:2 (0:1)

Голы

Форсберг 31 (0:1). Вернер 55 (0:2). Вестергор 81 (1:2).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Кристенсен, Вендт (Херрманн, 61), Джонсон (Дрмич, 80), Дауд, Крамер, Азар, Хан (Хофманн, 61), Штиндль

РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Шмитц, Кейта (Хедира, 76), Ильзанкер, Демме, Бурк (Кайзер, 66), Вернер, Забитцер, Форсберг (Юпамекано, 83)

Предупреждения:

Вендт, 14; Штиндль, 61; Азар, 67; Крамер, 77 - Халстенберг, 37; Кейта, 44; Демме, 73

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

19 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 21-й тур. «Боруссия» М - «РБ Лейпциг», «Кельн» - «Шальке» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победитьФорвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ощущениями от выездного матча с берлинской «Гертой» (1:1) в 21-м туре чемпионата Германии.«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу ГетцеТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен пригласить в команду полузащитника Марио Гетце.Филипп Лам: В матче с «Гертой» нам не удавался последний пасКапитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча с с «Гертой» (1:1) в рамках 21-го тура чемпионата Германии.Себастьян Лангкамп: Мы провели матч жизни, но есть правило, что против «Баварии» нельзя победитьЗащитник «Герты» Себастьян Лангкамп подвел прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.Анчелотти показал «жест Эффенберга» фанату «Герты»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после матча 21-го тура бундеслиги с «Гертой» (1:1) на «Олимпиаштадион» показал неприличный жест болельщику хозяев.Паль Дардаи: Было добавлено слишком много времениГлавный тренер «Герты» Паль Дардаи прокомментировал ничейный результат в матче с «Баварией» (1:1).Карло Анчелотти: Мы забили заслуженный гол, итоговый счет закономеренГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал вырванную ничью в матче с «Гертой» (1:1).Не «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок ВенгеруНе «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок ВенгеруКорреспондент «Советского спорта» посмотрел игру «Баварии» с «Гертой» в бундеслиге (1:1) – и сделал выводы.Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» на своем поле обыграла «Баварию» со счетом 1:0.Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0.«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фрайбурга»Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Fanatik.Маркус Вайнцирль: Хотим нанести «Кельну» первое домашнее поражение в сезонеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов малоГлавный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг – через триФранцузский вингер Франк Рибери близок к возвращению в общую группу «Баварии».«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубльФутболисты «Байера» на выезде переиграли «Аугсбург» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50 000-й мяч бундеслиги«Байер» играет в гостях в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Счет в матче открыл поузащитник гостей Карим Беллараби, и этот гол стал юбилейным.Карло Анчелотти: Мы хотели бы всегда играть, как против «Арсенала», но это невозможноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Герты». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Хунтелар забил 50-й гол в еврокубкахФорвард «Шальке» Клас-Ян Хунтелар забил третий гол команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с ПАОКом (3:0) на стадионе «Тумба» в Салониках. Этот мяч стал для 33-летнего голландца 50-м в еврокубках.Карл-Хайнц Румменигге: Заменить Лама в составе «Баварии» сможет КиммихПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что может стать преемником капитана команды Филиппа Лама на позиции правого защитника.
Главные новости
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутирован
Футбол
ЦСКА обыграл «Сарпсборг 08» в товарищеском матче
Биатлон
Миронова, Шопин и Махабетов выступят за сборную России на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Футбол
РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»
Биатлон
Шипулин по-прежнему второй в общем зачете, Цветков – вне десятки
Футбол
Маурисио Почеттино: Нам нужно было вернуться на правильный путь, который мы немного утеряли
Биатлон
Александр Касперович: Этот чемпионат для нас — «деревянный». Мы постоянно четвертые
Футбол
Харри Кейн: Мы должны были забить еще несколько голов
Биатлон
Антон Шипулин: Старался сделать все возможное, но немножко не получилось на стрельбе
Футбол
Хет-трик Кейна в матче с «Фулхэмом» вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал Кубка Англии
все новости
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
РБ Лейпциг
РБ Лейпцигкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости