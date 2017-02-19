РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»
«Боруссия» из Менхенгладбаха дома уступила команде РБ «Лейпциг» (1:2) в 21-м туре чемпионата Германии.
Счет на 31-й минуте открыл нападающий гостей Эмиль Форсберг.
В конце первого тайма хозяева поля имели шанс восстановить равенство, но Торган Азар не реализовал пенальти. Во второй половине Тимо Вернер удвоил преимущество «Лейпцига». В конце встречи Янник Вестергор отыграл один мяч.
Команда Ральфа Хазенхюттля с 45 очками по-прежнему занимает второе место, на пять баллов отставая от «Баварии». Ее сегодняшний соперник с 26 очками на данный момент - на 10-й строчке.
В следующем туре «Лейпциг» 25 февраля примет «Кельн», а «Боруссия» днем позже встретится на выезде с «Ингольштадтом».
Матч
Боруссия М - РБ Лейпциг - 1:2 (0:1)
Голы
Форсберг 31 (0:1). Вернер 55 (0:2). Вестергор 81 (1:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке, Кристенсен, Вендт (Херрманн, 61), Джонсон (Дрмич, 80), Дауд, Крамер, Азар, Хан (Хофманн, 61), Штиндль
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Шмитц, Кейта (Хедира, 76), Ильзанкер, Демме, Бурк (Кайзер, 66), Вернер, Забитцер, Форсберг (Юпамекано, 83)
Предупреждения:
Вендт, 14; Штиндль, 61; Азар, 67; Крамер, 77 - Халстенберг, 37; Кейта, 44; Демме, 73
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
19 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция