РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»

«Боруссия» из Менхенгладбаха дома уступила команде РБ «Лейпциг» (1:2) в 21-м туре чемпионата Германии.

Счет на 31-й минуте открыл нападающий гостей Эмиль Форсберг.

В конце первого тайма хозяева поля имели шанс восстановить равенство, но Торган Азар не реализовал пенальти. Во второй половине Тимо Вернер удвоил преимущество «Лейпцига». В конце встречи Янник Вестергор отыграл один мяч.

Команда Ральфа Хазенхюттля с 45 очками по-прежнему занимает второе место, на пять баллов отставая от «Баварии». Ее сегодняшний соперник с 26 очками на данный момент - на 10-й строчке.

В следующем туре «Лейпциг» 25 февраля примет «Кельн», а «Боруссия» днем позже встретится на выезде с «Ингольштадтом».