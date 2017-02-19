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Сборная России стала пятой в общем зачете чемпионата мира

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России стала пятой в общем зачете чемпионата мира по биатлону, который завершился в Хохфильцене.

Обе медали наша команда завоевала в эстафетных гонках: золото выиграли мужчины (Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин), бронза досталась россиянам в миксте (Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шупулин).

Бесспорную победу в общем зачете одержала команда Германии, которая выиграла больше половины всех гонок ЧМ-2017: семь из одиннадцати. Пятикратной чемпионкой мира стала 23-летняя немка Лаура Дальмайер. Впервые в карьере победили на этом турнире Бенедикт Долль и Симон Шемпп.

Общий зачет

 

З

С

Б

В

1. Германия

7

1

0

8

2. Франция

1

2

4

7

3. Чехия

1

2

1

4

4. США

1

1

0

2

5. Россия

1

0

1

2

6. Норвегия

0

3

1

4

7-8. Белоруссия

0

1

0

1

7-8. Украина

0

1

0

1

9. Австрия

0

0

2

2

10. Финляндия

0

0

1

1

11. Италия

0

0

1

1



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