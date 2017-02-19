Сборная России стала пятой в общем зачете чемпионата мира
Сборная России стала пятой в общем зачете чемпионата мира по биатлону, который завершился в Хохфильцене.
Обе медали наша команда завоевала в эстафетных гонках: золото выиграли мужчины (Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин), бронза досталась россиянам в миксте (Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шупулин).
Бесспорную победу в общем зачете одержала команда Германии, которая выиграла больше половины всех гонок ЧМ-2017: семь из одиннадцати. Пятикратной чемпионкой мира стала 23-летняя немка Лаура Дальмайер. Впервые в карьере победили на этом турнире Бенедикт Долль и Симон Шемпп.
Общий зачет
|
|
З
|
С
|
Б
|
В
|
1. Германия
|
7
|
1
|
0
|
8
|
2. Франция
|
1
|
2
|
4
|
7
|
3. Чехия
|
1
|
2
|
1
|
4
|
4. США
|
1
|
1
|
0
|
2
|
5. Россия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
6. Норвегия
|
0
|
3
|
1
|
4
|
7-8. Белоруссия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
7-8. Украина
|
0
|
1
|
0
|
1
|
9. Австрия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
10. Финляндия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
11. Италия
|
0
|
0
|
1
|
1
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