ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Матч
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотив-Кубанью» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:77 в пользу ЦСКА.
В
составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 21
очко. У гостей 17 очков в активе Марди Коллинза.
ЦСКА
занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» на втором месте.
Единая
лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Локомотив-Кубань - 83:77
Место и дата
19 февраля 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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