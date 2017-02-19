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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотив-Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:77 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 21 очко. У гостей 17 очков в активе Марди Коллинза.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» на втором месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань - 83:77

Место и дата

19 февраля 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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