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«Бордо» одержал крупную победу в матче с «Генгамом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Генгамом» завершился крупной победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Бордо».

В составе победителей отличились Франсуа Камано, Николя Паллуа и Гаэтан Лаборде. «Бордо» набрал 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Генгама» 34 очка и восьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

Матч

Бордо - Генгам - 3:0 (2:0)

Голы

Камано 13 (1:0). Паллуа 44 (2:0). Лаборде 71 (3:0).

Состав

Бордо: Каррассо, Гайич, Контенто, Паллуа, Йованович, Оливейра (Оунас, 84), Вада (Плашил, 68), Тулалан, Санхаре, Камано, Лаборде (Менез, 75)

Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра, Кербра, Бодмер, Левек (Санко, 76), Бенезе (Коко, 46), де Паув, Диалло, Салибур, Део, Дидо (Жиресс, 46)

Предупреждения:

Вада, 23; Йованович, 26 - Левек, 19; Мартинс Перейра, 25; Бодмер, 51

Удаления:

нет - Мартинс Перейра, 59

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

19 февраля 17:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция


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