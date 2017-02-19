«Бордо» одержал крупную победу в матче с «Генгамом»
Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Генгамом»
завершился крупной победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Бордо».
В составе победителей отличились Франсуа Камано,
Николя Паллуа и Гаэтан Лаборде. «Бордо» набрал 39 очков и занимает седьмое
место в турнирной таблице. У «Генгама» 34 очка и восьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
Матч
Голы
Камано 13 (1:0). Паллуа 44 (2:0). Лаборде 71 (3:0).
Состав
Бордо: Каррассо, Гайич, Контенто, Паллуа, Йованович, Оливейра (Оунас, 84), Вада (Плашил, 68), Тулалан, Санхаре, Камано, Лаборде (Менез, 75)
Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра, Кербра, Бодмер, Левек (Санко, 76), Бенезе (Коко, 46), де Паув, Диалло, Салибур, Део, Дидо (Жиресс, 46)
Предупреждения:
Вада, 23; Йованович, 26 - Левек, 19; Мартинс Перейра, 25; Бодмер, 51
Удаления:
нет - Мартинс Перейра, 59
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
19 февраля 17:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция