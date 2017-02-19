Антон Шипулин: Старался сделать все возможное, но немножко не получилось на стрельбе

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после масс-старта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял четвертое место.

«Сегодня старался сделать все возможное. Немножко не получилось на стрельбе. Вчера очень сильно устал. Много эмоций потратил. Вчера вечером было уже очень тяжело. Всю ночь почти не спал.

В принципе, думал, что будет тяжелее на старте. Но я доволен, сегодня на четверку бежалось. На чемпионате мира хотелось, конечно, личных подиумов. Но я рад, что мы стали чемпионами мира», - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним, что выиграл гонку немец Симон Шемпп.