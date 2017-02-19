Харри Кейн: Мы должны были забить еще несколько голов
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший три мяча в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:0), подвел итог встречи.
«Мы играли очень хорошо и, наверное, должны были забить еще несколько голов. Я думал, тренер собирается заменить меня, но, к счастью, сумел поразить ворота в третий раз. Столкнулся коленями с соперником, но я в порядке и хочу играть в каждом матче. Победы придают нам уверенность», - цитирует игрока BBC Sport.
Матч
Фулхэм - Тоттенхэм - 0:3 (0:1)
Голы
Кейн 16 (0:1). Кейн 51 (0:2). Кейн 73 (0:3).
Место и дата
19 февраля 17:00, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически