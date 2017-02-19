Александр Касперович: Этот чемпионат для нас — «деревянный». Мы постоянно четвертые
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович дал
оценку выступлению национальной команды на чемпионате мира
в Хохфильцене.
«Этот чемпионат для
нас — «деревянный». Мы постоянно четвертые.
Мы конукурентоспособны, можем бороться. Наша молодежь может бороться. Чемпионат
в общем-то неплохой. У нас неплохо получалось все в эстафетах.
В индивидуальных гонках немного не хватило ни у женщин,
ни у мужчин. Акимова и Старых — спортсменки, способные
конкурировать с остальными. Вы видели первую эстафету, где Татьяна показала
второй результат, надеялись, что она сможет показать то, на что она
готова. Немного ей не хватает уверенности.
Великолепно
в эстафете показал себя Цветков, в масс-старте хорошую готовность
показал Гараничев, для которого сезон складывался тяжело. Евгений в начале
сезона переболел, стабильности у него не было, поэтому
не выставили его на эстафету. Он может побежать за Россию
на Олимпийских играх. Команда у нас есть, она будет работать
и готовиться к Играм. Мы проанализируем выступления наших ребят,
может, какие-то проблемы были с высотой, посмотрим, как держали скорость
по дистанции.
Функциональное
состояние очень влияет на стрельбу, мы все это разберем. Далее
готовить спортсменов к турнирам будем единой группой тренеров, без
разделения. Как сформируем эту группу тренеров — другой вопрос, который
будет решаться в апреле», - цитирует Касперовича «Матч ТВ».
Напомним, что сборная
России заняла пятое место в общем зачете чемпионата мира.