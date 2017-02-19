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Александр Касперович: Этот чемпионат для нас — «деревянный». Мы постоянно четвертые

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович дал оценку выступлению национальной команды на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Этот чемпионат для нас — «деревянный». Мы постоянно четвертые. Мы конукурентоспособны, можем бороться. Наша молодежь может бороться. Чемпионат в общем-то неплохой. У нас неплохо получалось все в эстафетах. В индивидуальных гонках немного не хватило ни у женщин, ни у мужчин. Акимова и Старых — спортсменки, способные конкурировать с остальными. Вы видели первую эстафету, где Татьяна показала второй результат, надеялись, что она сможет показать то, на что она готова. Немного ей не хватает уверенности.

Великолепно в эстафете показал себя Цветков, в масс-старте хорошую готовность показал Гараничев, для которого сезон складывался тяжело. Евгений в начале сезона переболел, стабильности у него не было, поэтому не выставили его на эстафету. Он может побежать за Россию на Олимпийских играх. Команда у нас есть, она будет работать и готовиться к Играм. Мы проанализируем выступления наших ребят, может, какие-то проблемы были с высотой, посмотрим, как держали скорость по дистанции.

Функциональное состояние очень влияет на стрельбу, мы все это разберем. Далее готовить спортсменов к турнирам будем единой группой тренеров, без разделения. Как сформируем эту группу тренеров — другой вопрос, который будет решаться в апреле», - цитирует Касперовича «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России заняла пятое место в общем зачете чемпионата мира.


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