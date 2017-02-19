Маурисио Почеттино: Нам нужно было вернуться на правильный путь, который мы немного утеряли
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог встречи с «Фулхэмом» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Я очень доволен, мы начали игру очень настойчиво. Старались показать, что хотим выйти в следующую стадию турнира. Я счастлив, что нам удалось это после двух поражений. Нужно было вернуться на правильный путь, который мы немного утеряли», - цитирует спецалиста BBC Sport.
Матч
Фулхэм - Тоттенхэм - 0:3 (0:1)
Голы
Кейн 16 (0:1). Кейн 51 (0:2). Кейн 73 (0:3).
Место и дата
19 февраля 17:00, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция
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