Шипулин по-прежнему второй в общем зачете, Цветков – вне десятки

По итогам гонок чемпионата мира, который завершился в Хохфильцене (Австрия) Антон Шипулин продолжает занимать второе место в общем зачете Кубка мира. Однако француз Мартен Фуркад для него недосягаем: француз опережает россиянина на 330 очков.

Максим Цветков, большую часть сезона входивший в топ-10 тотала, после чемпионата мира стал занимать 13-ю строку в общем зачете.

Общий зачет

Мужчины

1. М.Фуркад (Франция) - 1020 очков

2. Шипулин (Россия) - 690

3. Шемпп (Германия) - 673

4. Й-Т. Бё (Норвегия) - 621

5. Пайффер (Германия) – 550

6. Бьорндален (Норвегия) - 524

7. Эберхард (Австрия) - 513

8. Лессер (Германия) - 513

9. Свендсен (Норвегия) – 482

10. Бэйли (США) – 472

13. Цветков (Россия) - 415

18. Бабиков (Россия) - 322

25. Гараничев (Россия) - 276

34. Елисеев (Россия) - 189

36. Малышко (Россия) – 167

64. Волков (Россия) - 30

72. Шопин (Россия) – 18.







