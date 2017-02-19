Шипулин по-прежнему второй в общем зачете, Цветков – вне десятки
По итогам гонок чемпионата мира, который завершился в Хохфильцене (Австрия) Антон Шипулин продолжает занимать второе место в общем зачете Кубка мира. Однако француз Мартен Фуркад для него недосягаем: француз опережает россиянина на 330 очков.
Максим Цветков, большую часть сезона входивший в топ-10 тотала, после чемпионата мира стал занимать 13-ю строку в общем зачете.
Общий зачет
Мужчины
1. М.Фуркад (Франция) - 1020 очков
2. Шипулин (Россия) - 690
3. Шемпп (Германия) - 673
4. Й-Т. Бё (Норвегия) - 621
5. Пайффер (Германия) – 550
6. Бьорндален (Норвегия) - 524
7. Эберхард (Австрия) - 513
8. Лессер (Германия) - 513
9. Свендсен (Норвегия) – 482
10. Бэйли (США) – 472
13. Цветков (Россия) - 415
18. Бабиков (Россия) - 322
25. Гараничев (Россия) - 276
34. Елисеев (Россия) - 189
36. Малышко (Россия) – 167
64. Волков (Россия) - 30
72. Шопин (Россия) – 18.