Миронова, Шопин и Махабетов выступят за сборную России на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Стал известен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Как сообщил главный тренер сборной Александр Касперович, по сравнению с чемпионатом мира в команде будут новички.

«26 числа команда улетает в Корею. Состав команды уже определен. В команду вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых и Ирина Услугина. Плюс привлечем Светлану Миронову. Подчуфарову необходимо обследовать. Но, думаю, что для нее сезон окончен.

По ребятам все читаемо: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков. Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти, — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.