Миронова, Шопин и Махабетов выступят за сборную России на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Стал известен состав сборной России по биатлону на
этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Как сообщил главный
тренер сборной Александр Касперович, по сравнению с чемпионатом мира в команде
будут новички.
«26 числа команда улетает в Корею. Состав команды уже определен. В команду вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых и Ирина Услугина. Плюс привлечем Светлану Миронову. Подчуфарову необходимо обследовать. Но, думаю, что для нее сезон окончен.
По ребятам все читаемо: Антон Шипулин, Евгений Гараничев,
Антон Бабиков, Максим Цветков. Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов.
Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU
в Контиолахти, — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».
Этап Кубка мира в
Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.