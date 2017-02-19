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Марек Зуб возглавил юрмальский «Спартак»

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Новым главным тренером «Спартака» из Юрмалы стал польский специалист Марек Зуб. Об этом сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что главным тренером «Спартака» может стать российский специалист Ринат Билялетдинов.

52-летний Марек Зуб известен по работе с «Жальгирисом», с которым он дважды стал чемпионом Литвы и трижды выиграл национальный кубок. Последним его клубом был китайский «Шеньян Урбан».

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