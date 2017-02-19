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Валерий Карпин: Российские болельщики не будут создавать проблем во время ЧМ-2018

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ», известный футболист и тренер Валерий Карпин считает, что во время чемпионата мира 2018 года в России не будет проблем с местными болельщиками. Ранее телекомпания ВВС показала фильм о возможных беспорядках с участием россиян во время турнира.
«Стоит ли бояться российских болельщиков? Вы сами все прекрасно видели на Кубке легенд. Это лучший показатель. Болельщики вели себя абсолютно спокойно и не создавали проблем, замечательная семейная атмосфера, а фильм я не смотрел и не собираюсь», - цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. 

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