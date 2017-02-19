«Валенсия» обыграла «Атлетик»
Матч 23-го тура чемпионата
Испании между «Валенсией» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Валенсии».
В составе победителей отличились Луиш Нани и
Симоне Дзадза. «Валенсия» набрала 23 очка и занимает 15-е место в чемпионате
Испании. У «Атлетика» 35 очков и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
23-й тур
Матч
Валенсия - Атлетик - 2:0 (2:0)
Голы
Нани 13 (1:0). Дзадза 45 (2:0).
Состав
Валенсия: Алвес, Монтойя (Канселу, 79), Мангаля, Сикейра, Гарай, Перес (Солер, 71), Орельяна (Баккали, 84), Парехо, Нани, Эль Хаддади, Дзадза
Атлетик: Ираисос, Сан Хосе, Лапорт (Беньят, 30), Саборит, Лекуе (Адурис, 53), Боведа, Эрасо, Гарсия, Итурраспе (Уильямс, 53), де Маркос, Муньяин
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
19 февраля 18:15, Месталья, Онлайн-трансляция