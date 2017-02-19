«Валенсия» обыграла «Атлетик»

Тренеру «Эспаньола» не понравилось, что Хурадо долго уходил на замену в матче с «Реалом»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес остался недоволен тем, как долго полузащитник Хосе Мануэль Хурадо уходил на замену за десять минут до конца матча 23-го тура примеры с «Реалом» (0:2).