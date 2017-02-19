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«Валенсия» обыграла «Атлетик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Валенсии».

В составе победителей отличились Луиш Нани и Симоне Дзадза. «Валенсия» набрала 23 очка и занимает 15-е место в чемпионате Испании. У «Атлетика» 35 очков и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

23-й тур

Матч

Валенсия - Атлетик - 2:0 (2:0)

Голы

Нани 13 (1:0). Дзадза 45 (2:0).

Состав

Валенсия: Алвес, Монтойя (Канселу, 79), Мангаля, Сикейра, Гарай, Перес (Солер, 71), Орельяна (Баккали, 84), Парехо, Нани, Эль Хаддади, Дзадза

Атлетик: Ираисос, Сан Хосе, Лапорт (Беньят, 30), Саборит, Лекуе (Адурис, 53), Боведа, Эрасо, Гарсия, Итурраспе (Уильямс, 53), де Маркос, Муньяин

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

19 февраля 18:15, Месталья, Онлайн-трансляция

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