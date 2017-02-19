«Астана» обыграла «Цмоки-Минск», «Калев» уступил «Енисею»
Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Астана» на выезде
обыграла «Цмоки-Минск» со счетом 80:70. «Калев» дома уступил «Енисею» - 82:91.
«Енисей» занимает седмьое
место в турнирной таблице. «Астана» идет восьмой. «Цмоки-Минск» на 11-м месте, «Калев»
- на 12-м.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Цмоки-Минск - Астана - 70:80 19 февраля 17:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция 19 февраля 18:00, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Цмоки-Минск - Астана - 70:80
19 февраля 17:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
19 февраля 18:00, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически