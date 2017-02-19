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«Астана» обыграла «Цмоки-Минск», «Калев» уступил «Енисею»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Астана» на выезде обыграла «Цмоки-Минск» со счетом 80:70. «Калев» дома уступил «Енисею» - 82:91.

«Енисей» занимает седмьое место в турнирной таблице. «Астана» идет восьмой. «Цмоки-Минск» на 11-м месте, «Калев» - на 12-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Цмоки-Минск - Астана - 70:80

Место и дата

19 февраля 17:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калев - Енисей - 82:91

Место и дата

19 февраля 18:00, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция

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