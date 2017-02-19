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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Блэкберн» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев поля Дэнни Грэм. Вскоре Маркус Рэшфорд восстановил равенство.

На 75-й минуте Златан Ибрагимович принес своей команде победу.

Соперник «МЮ» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.

Матч

Блэкберн - Манчестер Юнайтед - 1:2 (1:1)

Голы

Грэм 17 (1:0). Рэшфорд 28 (1:1). Ибрагимович 76 (1:2).

Место и дата

19 февраля 19:15, Эвуд Парк, Онлайн-трансляция

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