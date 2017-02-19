«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии
«Блэкберн» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев поля Дэнни Грэм. Вскоре Маркус Рэшфорд восстановил равенство.
На 75-й минуте Златан Ибрагимович принес своей команде победу.
Соперник «МЮ» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.
Матч
Блэкберн - Манчестер Юнайтед - 1:2 (1:1)
Голы
Грэм 17 (1:0). Рэшфорд 28 (1:1). Ибрагимович 76 (1:2).
Место и дата
19 февраля 19:15, Эвуд Парк, Онлайн-трансляция
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