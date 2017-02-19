Тсонга обыграл Гоффена в финале турнира в Роттердаме
Финальный матч турнира АТР
в Роттердаме между французом Жо-Уилфридом Тсонга и бельгийцем Давидом Гоффеном
завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:4, 6:1
в пользу Тсонга.
Француз сделал десять
эйсов и не допустил ни одной ошибки. У Гоффена три эйса и одна двойная ошибка.
Турнир АТР
Роттердам (Голландия)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 724 930
евро
Финал
Матч
Тсонга Ж. (Франция) - Гоффен Д. (Бельгия) - 4:6, 6:4, 6:1
Место и дата
19 февраля 18:00, , Онлайн-трансляция
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