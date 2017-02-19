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Тсонга обыграл Гоффена в финале турнира в Роттердаме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира АТР в Роттердаме между французом Жо-Уилфридом Тсонга и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Тсонга.

Француз сделал десять эйсов и не допустил ни одной ошибки. У Гоффена три эйса и одна двойная ошибка.

Турнир АТР

Роттердам (Голландия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 724 930 евро

Финал

Матч

Тсонга Ж. (Франция) - Гоффен Д. (Бельгия) - 4:6, 6:4, 6:1

Место и дата

19 февраля 18:00, , Онлайн-трансляция

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