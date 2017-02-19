«Лион» одержал волевую победу в матче с «Дижоном»

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лиона».

В составе победителей дубль сделал Корентен Толиссо, затем с пенальти забил Александр Ляказетт, а на 90-й минуте отличился Набиль Фекир. У «Дижона» забивали Жулио Тавареш и Луа Дьони.

«Лион» набрал 43 очка и занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Дижона» 27 очков и 16-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур