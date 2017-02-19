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«Лион» одержал волевую победу в матче с «Дижоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лиона».

В составе победителей дубль сделал Корентен Толиссо, затем с пенальти забил Александр Ляказетт, а на 90-й минуте отличился Набиль Фекир. У «Дижона» забивали Жулио Тавареш и Луа Дьони.

«Лион» набрал 43 очка и занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Дижона» 27 очков и 16-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

Матч

Лион - Дижон - 4:2 (1:1)

Голы

Толиссо 11 (1:0). Жулио Тавареш 30 (1:1). Дьони 48 (1:2). Толиссо 80 (2:2). Ляказетт 84 (3:2 - пен.). Фекир 90 (4:2).

Состав

Лион: Горжелен, Жалле, Маммана, Дьякаби, Морель, Толиссо, Тусар, Гоналонс (Фекир, 70), Ляказетт, Депай, Геззаль (Корне, 75)

Дижон: Рейне, Хаддади, Варро, Ланг, Лотье, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 78), Шафик (Бела, 87), Бальмон, Мари (Амальфитано, 46), Жулио Тавареш, Дьони

Предупреждения:

Маммана, 70 - Бальмон, 55; Хаддади, 57; Амальфитано, 66; Жулио Тавареш, 83

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

19 февраля 19:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

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