«Лион» одержал волевую победу в матче с «Дижоном»
Матч 26-го тура чемпионата
Франции между «Лионом» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 4:2 в пользу «Лиона».
В составе победителей
дубль сделал Корентен Толиссо, затем с пенальти забил Александр Ляказетт, а на
90-й минуте отличился Набиль Фекир. У «Дижона» забивали Жулио Тавареш и Луа
Дьони.
«Лион» набрал 43 очка и
занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Дижона» 27 очков и 16-е
место.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
Матч
Голы
Толиссо 11 (1:0). Жулио Тавареш 30 (1:1). Дьони 48 (1:2). Толиссо 80 (2:2). Ляказетт 84 (3:2 - пен.). Фекир 90 (4:2).
Состав
Лион: Горжелен, Жалле, Маммана, Дьякаби, Морель, Толиссо, Тусар, Гоналонс (Фекир, 70), Ляказетт, Депай, Геззаль (Корне, 75)
Дижон: Рейне, Хаддади, Варро, Ланг, Лотье, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 78), Шафик (Бела, 87), Бальмон, Мари (Амальфитано, 46), Жулио Тавареш, Дьони
Предупреждения:
Маммана, 70 - Бальмон, 55; Хаддади, 57; Амальфитано, 66; Жулио Тавареш, 83
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
19 февраля 19:00, Жерлан, Онлайн-трансляция