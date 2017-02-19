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«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монпелье».

У гостей единственный гол в активе Кевина Монне-Паке. У хозяев отличились Поль Ласне и Стив Муние.

«Монпелье» набрал 32 очка и занимает 11-е место в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 39 очков и пятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

Матч

Монпелье - Сент-Этьен - 2:1 (0:1)

Голы

Монне-Паке 12 (0:1). Ласне 49 (1:1). Муние 68 (2:1).

Состав

Монпелье: Пьонье, Хилтон, Руссийон, Мукиэле (Конгре, 81), Покорны, Скири, Сессеньон, Будебуз, Долли (Ласне, 46), Мбенза (Камара, 66), Муние

Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Лакруа, Погба, Интима, Верето, Сельнес, Севе (Пайо, 80), Руа (Амума, 75), Малькуи, Монне-Паке (Берич, 74)

Предупреждения:

Сессеньон, 24 - Интима, 26

Удаления:

нет - Интима, 52

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

19 февраля 19:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

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