«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен»
Матч 26-го тура чемпионата
Франции между «Монпелье» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу «Монпелье».
У гостей единственный гол
в активе Кевина Монне-Паке. У хозяев отличились Поль Ласне и Стив Муние.
«Монпелье» набрал 32 очка
и занимает 11-е место в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 39 очков и пятое
место.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
Матч
Монпелье - Сент-Этьен - 2:1 (0:1)
Голы
Монне-Паке 12 (0:1). Ласне 49 (1:1). Муние 68 (2:1).
Состав
Монпелье: Пьонье, Хилтон, Руссийон, Мукиэле (Конгре, 81), Покорны, Скири, Сессеньон, Будебуз, Долли (Ласне, 46), Мбенза (Камара, 66), Муние
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Лакруа, Погба, Интима, Верето, Сельнес, Севе (Пайо, 80), Руа (Амума, 75), Малькуи, Монне-Паке (Берич, 74)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Интима, 52
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
19 февраля 19:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция