«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен»

Арбитр Тони Шапрон: Я удалил Балотелли за то, что он оскорбил меня по-английски

Судья Тони Шапрон прокомментировал свое решение удалить с поля нападающего «Ниццы» Марио Балотелли по ходу матча 26-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».