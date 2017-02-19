Донской вслед за Рублевым вышел в финал квалификации турнира в Марселе
Россиянин Евгений Донской взял верх над французом Максимом Хаму (6:2, 6:1) и пробился в финальный раунд квалификации теннисного турнира в Марселе.
Во встрече, продолжавшейся всего 51 минуту, Донской семь раз подал на вылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.
За выход в основную сетку он поспорит с чехом Лукашем Росолом.
Ранее сегодня в финал квалификации вышел другой россиянин Андрей Рублев.
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