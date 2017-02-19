«Зенит» на выезде обыграл «Нижний Новгород»
Матч регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 97:93 в пользу «Зенита».
В составе победителей
самым результативным стал Райан Тулсон, который набрал 20 очков. У «Нижнего
Новгорода» 23 очка в активе Петра Губанова.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Нижний Новгород - Зенит - 93:97
Место и дата
19 февраля 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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